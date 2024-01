Comunicado do Business Wire :HCLTech

HCLTech, líder mundial em tecnologia, unirá forças com as principais partes interessadas ao redor do mundo no 54o Encontro Anual do Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos de 15 a 19 de janeiro de 2024. A empresa irá contribuir para deliberações sobre o tema deste ano "Reconstruindo a Confiança" e descobrindo soluções com transparência, consistência e responsabilidade.

A HCLTech será representada por seu Presidente, Roshni Nadar Malhotra; Diretor Executivo e Diretor Geral, C Vijayakumar; Diretor de Tecnologia, Kalyan Kumar; Diretor de Crescimento para Europa e África, Ashish Kumar Gupta; Presidente de Serviços da Fundação Digital, Jagadeshwar Gattu; Chefe Global de Serviços Financeiros, Srinivasan Seshadri; Diretora de Marketing, Jill Kouri; e o Chefe Global de Sustentabilidade, Santhosh Jayaram.

A HCLTech irá receber mais uma vez convidados em seu pavilhão no emblemático Promenade 66, com total funcionamento por energia ecológica produzida no local, destacando o compromisso da empresa com um planeta sustentável. Além de seu portfólio diferenciado de serviços digitais, engenharia, nuvem, IA e software, a HCLTech irá apresentar sua premiada solução de sustentabilidade, Net Intelligent Zero (NIO), no pavilhão com uma transmissão de dados ao vivo.