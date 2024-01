Comunicado do Business Wire :ELIQUENT Life Sciences

"A nomeação de Steve acontece em um momento crucial para a ELIQUENT. À medida que unificamos as cinco empresas do Validant Group e expandimos a nossa presença global, a liderança e a experiência financeira de Steve devem desempenhar um papel fundamental em nosso crescimento contínuo", disse Tim Dietlin, diretor executivo, ELIQUENT Life Sciences.

Em seu papel como CFO, Steve será responsável por orientar e executar todas as atividades financeiras da ELIQUENT. Isto inclui estabelecer uma parceria com o CEO e a equipe executiva para assegurar que a direção financeira da empresa está em conformidade com a visão estratégica e objetivos de crescimento de longo prazo da empresa. Steve também deve atuar como um elemento de ligação fundamental para os investidores e a comunidade financeira, ao mesmo tempo que incorpora uma forte estrutura de gerenciamento de risco e conformidade no crescente mercado global da ELIQUENT.

Sendo um executivo financeiro veterano com quase 30 anos de experiência, Steve desempenhou funções importantes em várias empresas públicas em diversas indústrias. Steve se uniu à ELIQUENT Life Sciences após mais de 10 anos na Six Flags, onde desempenhou várias funções importantes relacionadas à área financeira, incluindo a de CFO interino. Como principal consultor para o diretor executivo, Steve foi responsável por gerenciar as relações financeiras externas, comunicações estratégicas e fusões e aquisições para a empresa de entretenimento de US$ 1,5 bilhão.

Steve também exerceu cargos de liderança na Siemens Healthcare, onde atuou como vice-presidente de Excelência Comercial Global, vice-presidente de finanças e também tesoureiro da divisão de saúde da empresa, avaliada em US$ 25 bilhões. Antes de ingressar na Siemens Healthcare, Steve exerceu cargos financeiros na Dade Behring, IMC Global e GATX, e até seguir com sua carreira corporativa, Steve atuou como oficial engenheiro de combate no exército dos Estados Unidos, sendo condecorado com a Medalha Estrela de Bronze na Guerra do Golfo Pérsico .

Steve tem licenciatura em engenharia civil pela Academia Militar dos EUA em West Point e um MBA da Wharton School.

Sobre a ELIQUENT Life Sciences