Comunicado do Business Wire :Cirium

A Cirium, a fonte de análise de aviação mais confiável do mundo, publicou hoje sua Previsão de Frota para 2023, por meio da Cirium Ascend Consultancy, revelando que as entregas anuais de aeronaves de passageiros devem ultrapassar US$ 100 bilhões em 2024. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240111968881/pt/ Figure 1: Forecast deliveries 2023-2042

A previsão, que entra em seu décimo primeiro ano de publicação, também prevê que a capacidade de carga crescerá 4,1% ao ano em relação à 2022, e que 3.590 aeronaves de carga serão fornecidas nos próximos 20 anos, incluindo 1.060 aeronaves novas e 2.530 conversões de aeronaves de passageiros. A Airbus e a Boeing continuarão a dominar o espaço de fabricação de aeronaves comerciais, com uma projeção de entrega combinada de 89% de todas as aeronaves até 2042. Rob Morris, diretor de Consultoria da Cirium Ascend, disse: "Com o tráfego global quase de volta aos níveis de 2019, os níveis aumentados de atividade de pedidos em 2023 mostram que o novo ciclo de crescimento do setor aéreo está ganhando impulso. A Previsão de Frota da Cirium para 2023 prevê que as novas entregas totalizarão US$ 3,2 trilhões ao longo dos próximos 20 anos. O modelo de capacidade CFF fornece uma visão independente da demanda futura por aeronaves e questiona questões como: são justificáveis volumes de produção mais altos de aeronaves de corredor único? Como serão as divisões entre A321neo e 737-10, A350-1000 e 777-9, A350F e 777-8F? Airbus e Boeing devem abocanhar quase 90% do mercado, mas quando poderiam introduzir novos programas e qual será a participação de mercado dos novos programas chineses?" De uma perspectiva regional, a Ásia continuará liderando o caminho, com a previsão de que a China tenha a maior taxa de crescimento de capacidade de passageiros, acima de 8%. Isso a tornará o maior país da região em termos de entregas, com uma participação de 19% nas entregas globais, à frente de todos os outros países da Ásia-Pacífico, com uma participação combinada de 24%. As companhias aéreas da América do Norte vêm em seguida, com 20%, e as da Europa, com 18%. As companhias aéreas do Oriente Médio receberão 7% das entregas, mas a participação sobe para 11% em termos de valor, devido à rica combinação de entregas de maior valor de corredores duplos.

A Previsão de Frota da Cirium adota uma abordagem com base em cenários que favorece a análise das informações mais atualizadas disponíveis, combinadas com comentários e análises especializados. A previsão deste ano baseia-se na versão recentemente ajustada do Cenário de Recuperação 7 de 2022 da Ascend, detalhada no relatório completo da Previsão de Frota. Para baixar o resumo executivo, acesse: https://www.cirium.com/solutions/cirium-fleet-forecast/ ou entre em contato com a Cirium para adquirir o relatório completo: https://www.cirium.com/about/contact-us/ Sobre a Cirium

A Cirium é a fonte mais confiável do mundo de análise da aviação. Por meio de dados e análises poderosos, juntamente com décadas de experiência no setor, a Cirium possibilita que companhias aéreas, aeroportos, agências de viagens, fabricantes de aeronaves e instituições financeiras, entre outros, tomem decisões inteligentes e informadas que melhoram as operações, aumentam as receitas e aprimoram as experiências dos clientes.