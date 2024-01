Cantor Jelly Roll pede a Congresso dos EUA que seja 'pró-ativo' contra fentanil

"Eu era parte do problema e agora sou um homem que quer ser parte da solução", afirmou o cantor e rapper Jelly Roll, que pediu, nesta quinta-feira (11), ao Congresso dos Estados Unidos que seja "pró-ativo" contra o fentanil.

"Já fui a mais funerais do que gostaria de compartilhar com todos vocês", disse aos congressistas durante uma sessão do Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado sobre esse opioide que a cada ano causa dezenas de milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos.

"Poderia me sentar aqui e chorar durante dias pelos caixões que carreguei de pessoas que amo profundamente, no mais fundo da minha alma", acrescentou o rapper que se tornou cantor de country, durante sua emotiva intervenção.