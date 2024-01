Canal de Suez afetado por ataques de rebeldes iemenitas no mar Vermelho

Cerca de 12% do comércio mundial transita pela estreita faixa marítima do Iêmen ao Egito, de acordo com a Câmara Internacional de Navegação.

"Os custos de transporte quase triplicaram desde o início dos ataques huthis", observou o Centro Soufan, mas "continuam mais baixos do que durante a pandemia de covid-19".

Para o Egito, as receitas do Canal de Suez atingiram 749 milhões de dólares em dezembro de 2023 (3,6 bilhões de reais na cotação da época), face aos 737 milhões do ano anterior, felicitou-se a autoridade do canal, inaugurado em 1869, que no ano fiscal de 2022-2023 reportou cerca de 8,6 bilhões de dólares (41,6 bilhões de reais na mesma cotação).

Embora essas receitas sejam acompanhadas de perto em um país com dificuldades na obtenção de dólares, uma autoridade portuária disse estar tranquila: "A crise é passageira" e continua "em um nível aceitável", disse à AFP sob condição de anonimato.

"Mas o seu impacto aumentará se for prolongada", acrescentou.

Em 2015, o presidente egípcio, Abdel Fatah al Sissi, inaugurou o seu primeiro megaprojeto: um novo trecho do canal destinado a facilitar a passagem de navios.

Absorveu quase 8 bilhões de dólares (39,1 bilhões de reais na cotação atual) sem trazer um aumento maciço nas receitas, o que é alcançado todos os anos por meio do aumento das tarifas de trânsito.

Mas as tarifas dos canais são apenas uma parte das receitas do Egito. Juntamente com as receitas do turismo, as tarifas representam apenas metade do verdadeiro maná do país: as remessas dos trabalhadores egípcios no exterior.

Por outro lado, o serviço da dívida dispara, atingindo mais de 60% das receitas públicas em 2023 e 70% em 2024, segundo o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento.

Para Tourret, "a renda do canal também serve para manter sob controle a panela de pressão social" no Egito, onde dois terços da população é pobre ou está à beira da pobreza.

"Vão diretamente para o Estado, que os reinveste no exército e na assistência social. Um mês (de redução) é aceitável, mas dois meses serão preocupantes", afirmou.

