Burundi fecha fronteira com Ruanda

O Burundi fechou sua fronteira com Ruanda, nesta quinta-feira (11), quase duas semanas depois de acusar seu vizinho de apoiar rebeldes que lançaram ataques em seu território, anunciou o ministro do Interior do Burundi, Martin Niteretse.

Segundo o Burundi, o grupo RED Tabara lançou um ataque em 22 de dezembro perto da fronteira com a República Democrática do Congo (RDC), deixando 20 mortos, entre mulheres e crianças.

Em 30 de dezembro, o presidente do Burundi, Evariste Ndayishimiye, acusou Ruanda de apoiar os rebeldes, o que o governo desse país nega.