Blinken: aproximação entre Israel e países árabes é 'melhor forma de isolar Irã'

A aproximação árabe-israelense nos permite isolar Teerã "e seus aliados que causam tantos danos [aos Estados Unidos] e a quase todo o mundo na região", disse ele, referindo-se aos ataques dos rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, contra navios no Mar Vermelho.

"A segurança e a integração [regional] de Israel estão ligadas ao fato de abrir o caminho para um Estado palestino", acrescentou o secretário, na última etapa de sua viagem ao Oriente Médio para evitar a propagação do conflito de Gaza.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta quinta-feira (11), no Cairo, que "a melhor forma de isolar o Irã e seus aliados" é uma aproximação entre Israel e os países árabes, que em sua maioria não o reconhecem.

Desde o ataque de membros do Hamas em solo israelense, que deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis, Israel bombardeia a Faixa de Gaza sem cessar, e mais de 23.300 pessoas já morreram, especialmente mulheres e menores.

A guerra que assola a Faixa de Gaza, após o letal ataque do movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro, interrompeu um processo parecido iniciado pela Arábia Saudita.

Em 2020, três países árabes - Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Marrocos - assinaram acordos com Israel, na esteira de Egito e Jordânia, em 1979 e 1994, respectivamente.

"Acredito que essa visão esteja muito clara para muitos líderes" no Oriente Médio, insistiu.

Blinken, que passou por Israel, reuniu-se no Cairo com o presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, antes de retornar para os Estados Unidos, ao final de uma viagem por nove países para evitar o contágio do conflito de Gaza na região. Entre outros, esteve na Turquia, na Arábia Saudita e na Cisjordânia ocupada.

