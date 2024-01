Aumenta para 178 o número de agentes penitenciários retidos por presos no Equador (oficial)

Outros 39 funcionários penitenciários foram detidos por presos do Equador, de um total de 178 sequestrados dentro das prisões durante quatro dias de um violento ataque de facções do tráfico de drogas, de acordo com um novo relatório oficial desta quinta-feira (11).

O órgão que administra os presídios (SNAI) indicou em um boletim que os motins continuam e deixam 158 guias penitenciários e 20 funcionários administrativos detidos dentro dos centros penitenciários, enquanto os reclusos disparam contra as forças armadas localizadas do lado de fora. O Equador vive desde domingo uma onda de violência que deixa 16 mortos.

lv/pld/dga/aa/ic