Uma história de amor transcende as tensões entre China e Taiwan

Taiwan realiza eleições presidenciais esta semana, acompanhadas de perto por Washington e Pequim, o que poderá moldar as futuras relações com uma China cada vez mais beligerante em relação a este território.

Em muitos aspectos, Willy e Louis são um casal típico millennial: se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento, se preocupam com o trabalho, adoram música pop e tentam viajar ou ver amigos no fim de semana.

Em sua casa, na cidade de Shenzhen, um importante centro econômico no sul da China, Louis define de forma sucinta o seu desejo para esta eleição: "Paz".

"Como pessoas normais, só queremos ter uma vida boa", diz o homem de 37 anos.

"Só desejamos que as nossas vidas sejam convenientes, desejamos que as relações de ambos os lados do Estreito possam melhorar, independentemente de quem for eleito", diz ele.

Willy, de 40 anos, e Louis se conheceram há cerca de nove anos em Vancouver. Willy o pediu em casamento em Xangai e eles se casaram no Canadá em 2022, antes de se mudarem para Shenzhen no ano passado.