Swiatek luta por 1º título do Aberto da Austrália, que terá volta de Osaka a um 'major'

Ela começou 2024 com o mesmo ímpeto, vencendo todas as cinco partidas de simples disputadas na semana passada na United Cup.

Swiatek venceu 17 das 18 partidas que disputou desde sua eliminação na quarta rodada do US Open, vencendo o Aberto da China e o Masters Feminino no final da temporada passada.

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do ranking da WTA, chega em excelente momento ao Aberto da Austrália, onde a partir de domingo buscará seu primeiro título do torneio, que neste ano marcará o retorno da japonesa Naomi Osaka a um 'major' que, por sua vez, já o conquistou em duas ocasiões.

Mas o objetivo da polonesa de 22 anos, com quatro Grand Slams no currículo, não será fácil em um torneio que nunca lhe foi favorável. Seu melhor resultado foi em 2022, quando chegou à semifinal.

A bielorrussa Aryna Sabalenka, que no ano passado se tornou a única tenista, juntamente com Serena Williams em 2016, a chegar às semifinais dos quatro 'majors' na mesma temporada, será a sua principal adversária.

Sabalenka, de 25 anos, encerrou sua 'maldição' nos majors ao vencer em Melbourne no ano passado, além de conquistar o primeiro lugar do ranking mundial e disputar com Swiatek até o final do ano.

Ao contrário de Swiatek, Sabalenka tem bom desempenho na Austrália, onde acumulou 15 vitórias consecutivas até perder a final de Brisbane no último domingo contra Elena Rybakina (6-0 e 6-3).