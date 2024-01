Sapadores ucranianos, 'indispensáveis' na guerra contra a Rússia

Os bucólicos campos do Donbass, no leste da Ucrânia, estão calmos e quietos quando, de repente, em uma manhã fria, uma enorme explosão faz o solo tremer e uma nuvem de fumaça negra sobe ao céu. O sargento "Boller", sapador responsável pelas dinamites, levanta-se coberto de terra após detonar uma mina antitanque em um exercício de treinamento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Isso faz com que os soldados se familiarizem com as explosões", evidenciou o homem de 43 anos, antes de golpear outra mina com a ponta de uma pá, fazendo todos os soldados presentes recuarem.

Seu trabalho habitual, entretanto, é desativar as bombas na linha do front, em contato com os russos, enquanto é escoltado por dois soldados encarregados de cobri-lo. "Na maioria das vezes trabalhamos à noite, sondando o terreno com uma vara ou com as mãos", explica Boller. "Nos arrastamos pelo chão, na lama, na merda... Os russos estão por toda parte", detalhou. As minas formam, atualmente, uma linha de frente praticamente fixa, que se estende por mais de 1.000 quilômetros do sul ao nordeste da Ucrânia. Em agosto de 2023, Oleksi Reznikov, o então ministro da Defesa, classificou a Ucrânia como "o país mais minado do mundo", destacando a importância dos sapadores. Para o coronel Oleg Shivarski, chefe do departamento de ação antiminas na Defesa ucraniana, os artífices se tornaram "indispensáveis" no desenvolvimento da guerra. "As unidades mecanizadas nunca iniciaram uma ofensiva antes dos sapadores limparem o terreno", detalhou à AFP.

Os sapadores, cujo lema é "sempre à frente dos primeiros", estão diretamente na linha de frente, antes mesmo das tropas de ataque. "Uma vez fiquei só a 120 metros dos russos e ouvia eles me xingarem", contou Boller. Com o tempo, seu trabalho ficou mais perigoso. "Os russos conectam as minas. Se você tentar desativá-las, pode matar toda a sua unidade", destaca o sapador.

Boller perdeu muitos amigos e camaradas que ocupavam o mesmo cargo. "Os que não morreram, perderam suas pernas", disse o homem, triste, "mas isso não vai me parar", destacou. Antes da invasão, ganhava a vida como paisagista na Alemanha e tinha um bom salário, mas, perante a necessidade de sapadores, deixou tudo para trás para lutar. No entanto, nem todos estão adequados para a função, ressalta.