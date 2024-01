São Paulo registra dois mortos em terceiro dia de apagões por temporais

Milhares de habitantes de São Paulo sofreram nesta quarta-feira (10) com o terceiro dia de cortes de energia por temporais e ventanias que atingem a cidade desde a segunda-feira e que se espalharam pelo estado, com um balanço de dois mortos, informaram as autoridades.

A Enel, empresa que fornece energia para São Paulo, informou, em um comunicado no final da tarde, que os cortes de energia que afetavam 0,6% ou 42.000 de seus sete milhões de clientes na cidade e em sua região metropolitana foram solucionados em 90%.

"Em muitos pontos, as quedas de árvores destruíram trechos inteiros da rede" elétrica, disse a Enel, justificando as demoras no restabelecimento do serviço, motivo pelo qual já havia sido fortemente questionada durante um apagão em novembro do ano passado.