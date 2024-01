Republicanos avançam para abrir processo de impeachment contra chefe de migração de Biden

Os republicanos deram mais um passo nesta quarta-feira (10) para abrir um processo de impeachment contra o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, considerado responsável pela crise migratória "intencional" na fronteira com o México, um tema quente em pleno ano eleitoral no país.

Durante quase um ano, um comitê da Câmara de Representantes, onde os conservadores contam com uma estreita maioria, realizou uma investigação após a qual considera ter provas suficientes para submetê-lo a um julgamento de impeachment.

O congressista republicano Mark Green qualificou Mayorkas de "artífice da devastação" porque, desde que assumiu o cargo em 2021, as autoridades prenderam mais de 8 milhões de migrantes que cruzaram ilegalmente as fronteiras dos Estados Unidos, incluídos mais de 6,7 milhões na faixa que compartilha com o México.