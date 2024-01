Reino Unido e EUA derrubam 21 drones e mísseis disparados do Iêmen

As forças dos Estados Unidos e do Reino Unido derrubaram, na terça-feira (9), 18 drones e três mísseis lançados pelos rebeldes huthis do Iêmen em direção às rotas marítimas internacionais no Mar Vermelho, informou o Exército americano.

"Os huthis apoiados pelo Irã lançaram um complexo ataque com veículos aéreos não tripulados de ataque unidirecional projetados pelo Irã (...) e um míssil balístico antinavio de zonas áreas do Iêmen controladas pelos huthis", disse o Comando Central dos Estados Unidos no Oriente Médio (Centcom) em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ataque ocorreu uma semana depois de 12 países, liderados pelos Estados Unidos, alertarem os huthis sobre as consequências de seus ataques, se não parassem imediatamente de disparar contra navios comerciais.