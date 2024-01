Real Madrid vence Atlético na prorrogação (5-3) e vai à final da Supercopa da Espanha

O Real Madrid se classificou nesta quarta-feira (10) para a final da Supercopa da Espanha ao vencer o Atlético por 5 a 3 na prorrogação, em um jogo alucinante no Al-Awwal Park Stadium, em Riad, na Arábia Saudita, no qual Antoine Griezmann se tornou o maior artilheiro da história do 'Atleti'.

Os 'colchoneros' abriram o placar com um gol de Mario Hermoso logo aos 7 minutos, mas o alemão Antonio Rüdiger empatou (20') e Mendy fez 2 a 1 três minutos depois (23'), antes de Griezmann empatar novamente com o gol que entrou para a história do clube (37').

Um gol contra de Kepa recolocou o Atleti em vantagem de 3 a 2 (78'), mas Dani Carvajal empatou quase no fim (85'), mandando o jogo para a prorrogação.