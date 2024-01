Opositor sul-coreano esfaqueado pede 'fim das políticas beligerantes'

O líder da oposição sul-coreana, Lee Jae-myung, esfaqueado no pescoço por um homem que se fez passar por um apoiador, apelou ao "fim das políticas beligerantes" ao receber alta do hospital nesta quarta-feira (10).

O presidente do Partido Democrata estava rodeado de jornalistas na cidade de Busan, no sul do país, em 2 de janeiro, quando um homem chegou entre a multidão e o esfaqueou do lado esquerdo do pescoço, ferindo-lhe a veia jugular.

O político de 60 anos foi primeiro enviado para um hospital em Busan e depois transportado de avião para Seul, onde foi submetido a uma cirurgia de quase duas horas.