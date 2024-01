Mundo acompanha com preocupação violência do narcotráfico no Equador

Do Brasil até a Rússia, passando por Estados Unidos e França, países latinos e potências mundiais manifestaram preocupação com a situação no Equador, que se declarou em "conflito armado interno", após o aumento da violência ligada ao narcotráfico, que já deixou 14 mortos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasil "condena as ações de violência conduzidas por grupos criminosos organizados em diversas cidades do Equador. Também manifesta solidariedade ao governo" de Daniel Noboa, segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores. Os Estados Unidos estão dispostos a colaborar com o Equador para "lidar com a violência", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby. Antes, o governo americano disse estar "extremamente preocupado" e condenou os ataques no país sul-americano.

O chefe diplomático da União Europeia, Josep Borrell, denunciou que a crise de violência no Equador constitui "um ataque direto à democracia" daquele país. "A UE está com o povo do Equador e suas instituições democráticas e expressa solidariedade às vítimas", acrescentou.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse estar alarmado com "o conflito armado interno" no Equador. Seu porta-voz, Stéphane Dujarric, acrescentou que Guterres "condena energicamente os atos criminosos de violência" dos últimos dias.