Lula expressa apoio do Brasil à África do Sul em ação na CIJ contra Israel por 'genocídio'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou, nesta quarta-feira (10), o apoio do Brasil à África do Sul em uma ação contra Israel por "genocídio" perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ), após se reunir com o embaixador palestino, informou o Itamaraty.

"À luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente manifestou seu apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados nos termos da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio", anunciou o ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

Os juízes da CIJ ouvirão na quinta-feira o pedido urgente da África do Sul para ordenar Israel a "suspender imediatamente as operações militares" na Faixa de Gaza.