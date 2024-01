EUA: aparição surpresa de filho de Biden tumultua audiência no Congresso

Uma aparição surpresa do filho do presidente americano, Joe Biden, tumultuou uma audiência parlamentar nesta quarta-feira (10).

Uma comissão da Câmara dos Representantes que discutia durante a manhã uma resolução para responsabilizar Hunter Biden por obstruir as faculdades de investigação do Congresso foi interrompida quando o filho do presidente chegou, acompanhado de seu advogado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hunter, que enfrenta duas acusações, uma delas por fraude fiscal, é acusado pelos conservadores de ter realizado negócios duvidosos na Ucrânia e na China, capitalizando as redes e o nome de seu pai.