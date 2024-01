Desinformação, um risco antes de eleições importantes, segundo Fórum Econômico Mundial

Em meio a um boom no uso da Inteligência Artificial (IA), "o uso generalizado de informação falsa e desinformação, e das ferramentas para divulgá-las, pode enfraquecer a legitimidade dos governos recém-eleitos", segundo o estudo "Global Risks Report" (Relatório de Riscos Globais, em tradução livre), publicado nesta quarta-feira (10) pelo WEF.

A desinformação constitui um dos maiores riscos para a humanidade neste momento, segundo um estudo do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), que destaca o efeito nefasto que pode ter nos processos eleitorais.

"Os problemas resultantes podem ir desde manifestações violentas e crimes de ódio até confrontos civis e terrorismo", afirma este documento, apresentado poucos dias antes de uma nova reunião do Fórum Econômico Mundial, em Davos, de 15 a 19 de janeiro.

Os eleitores devem escolher novos líderes nos próximos dois anos em países como Bangladesh, Índia, Indonésia, México, Paquistão, Reino Unido e Estados Unidos, detalha o relatório do Fórum Econômico Mundial.

As cinco principais preocupações são diferentes em cada país, explica a diretora-geral do WEF, Saadia Zahidi, em uma coletiva de imprensa em Londres nesta quarta-feira, especificando que, se os riscos de desinformação "não aparecerem de forma alguma entre essas principais preocupações" para os Estados Unidos, "no caso da Índia, é o risco número um".

Além dos riscos das informações falsas espalhadas involuntariamente e das espalhadas voluntariamente (desinformação), "induzidas pela IA e pela polarização social", este ano há uma "preocupação sobre uma crise persistente no custo da vida", observa o Fórum em um comunicado.

Quando há várias guerras em curso, os conflitos armados interestatais estão entre as cinco principais preocupações para os próximos dois anos.

A longo prazo, as condições meteorológicas extremas e as alterações críticas nos sistemas ambientais da Terra se tornam as maiores preocupações.