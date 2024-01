Comunicado do Business Wire :SLB

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje um acordo de parceria de investimento e tecnologia com a Geminus AI que dará à SLB acesso exclusivo para implementar o primeiro construtor de modelos de inteligência artificial (IA) com base na física para operações de petróleo e gás. O construtor de modelos Geminus combina abordagens baseadas na física com dados de processo para produzir modelos de IA altamente precisos que podem ser implementados em escala, com muito mais rapidez e custo muito menor do que as abordagens tradicionais de IA.

"O investimento feito pela SLB em sua parceria com a Geminus AI produz uma mudança radical no desempenho operacional dos clientes, desde os pipelines de produção até as instalações", disse Rakesh Jaggi, presidente de Digital e Integração da SLB. "A capacidade da Geminus de fundir métodos de IA com dados de simulação baseados na física permitirá que os clientes criem de forma rápida e fácil modelos híbridos de seus ativos operacionais que podem ser otimizados em tempo real em relação a vários resultados, como redução de despesas operacionais, aumento de produtividade e minimização das emissões de carbono."

A plataforma Geminus usa computação de IA inovadora e baseada na física para traduzir as restrições do mundo físico dentro de modelos digitais. Ela requer poucos dados e os modelos são facilmente atualizados com a inclusão de novos pontos de dados. Cientistas de dados e engenheiros de modelagem podem usar a plataforma para prever o comportamento de sistemas complexos e tomar decisões informadas em tempo real.