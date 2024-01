Comunicado do Business Wire :Sisvel

O Sisvel Group, o maior operador de pool de patentes da Europa, nomeou Joff Wild como seu primeiro diretor de Conteúdo e Comunicações Estratégicas. Wild ingressa na empresa após se aposentar recentemente de uma carreira de 30 anos no jornalismo. Durante esse período, ele fundou a IAM, uma plataforma líder de informações comerciais sobre PI, e atuou como editor-chefe de 2003 a 2021. No Reino Unido, Wild trabalhará com outros membros da equipe da Sisvel para criar novas ofertas para a extensa lista de parceiros da empresa, além de compartilhar sua ampla experiência técnica, jurídica, de negociação e estratégica com a comunidade de patentes em geral e formuladores de políticas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Tenho acompanhado o progresso da Sisvel há mais de uma década e a vi crescer e se tornar uma grande empresa global", diz Wild. "Ela tem um histórico incrível de trabalho com inovadores notáveis para criar programas de licenciamento de patentes dinâmicos e flexíveis que abrem tecnologias de classe mundial para uma grande variedade de organizações. Estou entusiasmado com a oportunidade de ajudar a contar essa história e garantir que a voz única da Sisvel seja ouvida claramente à medida que os debates sobre o futuro da PI se intensificam."

O presidente da Sisvel, Mattia Fogliacco, acredita que a nomeação de Wild é uma declaração clara da ambição da empresa e de seu compromisso em moldar o cenário de licenciamento de patentes. "Estamos encantados que Joff tenha se juntado a nós e vemos sua chegada como mais um importante marco em nosso desenvolvimento", afirma. "A perspectiva e experiência de Joff serão inestimáveis à medida que continuamos criando soluções para as realidades cada vez mais complexas de disponibilizar tecnologia de última geração de forma que funcione para seus criadores e para implementadores." Atualmente, a Sisvel administra 15 programas de licenciamento que abrangem um conjunto diversificado de tecnologias, incluindo comunicações móveis, Internet das Coisas, Wi-Fi, codificação de áudio e vídeo e transmissão digital e de vídeo. Desde sua fundação, em 1982, a Sisvel já repassou mais de US$ 1 bilhão em royalties aos seus parceiros licenciadores. Sobre a Sisvel A Sisvel é impulsiona pela crença na importância da colaboração, da engenhosidade e da eficiência para suprir as necessidades dos detentores de patentes e daqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar condições equitativas com o desenvolvimento e a implementação de soluções de comercialização flexíveis e acessíveis. Sisvel - We Power Innovation www.sisvel.com https://www.linkedin.com/company/sisvel-group https://twitter.com/sisvelgroup

