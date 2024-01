Comunicado do Business Wire :Lifezone Metals Limited

O diretor-executivo da Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), Chris Showalter, tem o prazer de anunciar a assinatura do Contrato de Subscrição e a conclusão do financiamento da Fase 1 da joint venture com uma subsidiária integral da Glencore plc (LSE: GLEN) para um projeto de reciclagem de platina, paládio e ródio (coletivamente, metais do grupo da platina ou "PGMs") que utilizará a tecnologia hidrometalúrgica da Lifezone Metals ("Hydromet"). A implementação da Fase 1 da joint venture já está em andamento e envolve um programa confirmatório de trabalhos pilotos nos laboratórios da Lifezone Metals em Perth, Austrália. Após a conclusão bem-sucedida da Fase 1, a Fase 2 envolverá a Lifezone Metals e a Glencore financiando conjuntamente os gastos de capital necessários para construir uma instalação de reciclagem de PGM em escala comercial nos Estados Unidos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A assinatura do Contrato de Subscrição, juntamente com a conclusão do financiamento da Fase 1, significa que o montante estimado de US$ 3 milhões necessário para o custo do projeto-piloto confirmatório agora foi finalizado. A Lifezone Metals e a Glencore contribuíram com US$ 1,5 milhão cada para o projeto. A Fase 1 deve ser concluída na primeira metade de 2024.

O Sr. Showalter declarou: "Acreditamos que nosso projeto de reciclagem na América do Norte com a Glencore está pronto para ser um excelente exemplo da versatilidade de nossa tecnologia Hydromet como um método mais limpo e eficiente de extração de metais em comparação com a fundição e o refino tradicionais, e nossa joint venture com a Glencore está bem posicionada para oferecer retornos econômicos atraentes. O cronograma dos marcos anunciados hoje é consistente com nossas expectativas e permite que o projeto avance conforme planejado." Sobre a Lifezone Metals Na Lifezone Metals (NYSE: LZM), nossa missão é fornecer uma produção e reciclagem de metais mais limpa e responsável. Usando uma plataforma escalável fundamentada em nossa Tecnologia Hydromet, oferecemos uma produção de metais com menor consumo de energia, emissões reduzidas e custos menores em comparação com a fundição tradicional. Nosso Projeto de Níquel Kabanga na Tanzânia é considerado um dos maiores e mais ricos depósitos de sulfeto de níquel não desenvolvidos do mundo. Ao combinar com nossa Tecnologia Hydromet, trabalhamos para desbloquear uma nova fonte de níquel, cobre e cobalto de grau LME para os mercados globais de metais para baterias, capacitando a Tanzânia a alcançar a criação de valor total no país e se tornar a próxima principal fonte de níquel Classe 1. Um Estudo de Viabilidade Definitivo para o projeto está previsto para ser concluído até o terceiro trimestre de 2024. Por meio de nossa joint venture de reciclagem de platina, paládio e ródio, com sede nos Estados Unidos, estamos trabalhando para demonstrar que nossa tecnologia Hydromet pode processar e recuperar metais do grupo da platina de conversores catalíticos automotivos usados de origem responsável de forma mais limpa e eficiente do que os métodos convencionais de fundição e refino. www.lifezonemetals.com

Play

Declarações Prospectivas Certas declarações aqui feitas não são fatos históricos, mas podem ser consideradas "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterado e das disposições de "porto seguro" sob a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 relativamente, entre outros fatores, aos planos, estratégias e perspectivas, tanto comerciais como financeiras, da Lifezone Metals Limited e de suas subsidiárias e/ou afiliadas. Em geral, as declarações prospectivas são acompanhadas por palavras como "acreditar", "pode", "irá", "estimar", "continuar", "antecipar", "pretender", "esperar", "deveria", "iria", "planejar", "prever", "potencial", "parecer", "buscar", "futuro", "perspectiva" ou os negativos destes termos ou variações dos mesmos ou terminologia semelhante ou expressões que prevejam ou indiquem eventos futuros ou tendências ou que não sejam declarações de questões históricas; sempre que a ausência destes não signifique que uma declaração não seja prospectiva. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre eventos futuros, resultados futuros estimados ou antecipados da Lifezone Metals, oportunidades futuras para a Lifezone Metals, incluindo a eficácia da tecnologia hidrometalúrgica da Lifezone Metals (Tecnologia Hydromet) bem como o desenvolvimento e processamento de recursos minerais no Projeto de Kabanga, além de outras declarações que não são fatos históricos.

Essas declarações baseiam-se nas expectativas atuais da administração da Lifezone Metals e não são previsões de desempenho real. Essas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, e não devem ser consideradas por nenhum investidor como, uma garantia, uma certeza, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão diferentes das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão fora do controle da Lifezone Metals e de suas subsidiárias. Essas declarações estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas relacionados aos negócios da Lifezone Metals, e os resultados reais podem ser substancialmente diferentes. Esses riscos e incertezas incluem, mas não se limitam a: condições econômicas, políticas e comerciais gerais, incluindo, mas não se limitando a, interrupções econômicas e operacionais, inflação global e aumentos de custos de materiais e serviços; confiabilidade da amostragem, sucesso de qualquer trabalho-piloto, custos operacionais e de capital que variem significativamente em relação às estimativas, atrasos na obtenção ou falhas na obtenção das aprovações governamentais, ambientais ou de outros projetos necessários, mudanças nas regulamentações governamentais, legislação e taxas de tributação, inflação, mudanças nas taxas de câmbio e disponibilidade de moeda estrangeira, flutuações nos preços das commodities, atrasos no desenvolvimento de projetos e outros fatores, o resultado de qualquer processo legal que possa ser instituído contra a Lifezone Metals em conexão com a combinação de negócios ou de outra forma; os riscos relacionados à implantação dos negócios da Lifezone Metals, à eficácia da tecnologia Hydromet e ao cronograma dos marcos comerciais esperados; os efeitos da concorrência nos negócios da Lifezone Metals; a capacidade da Lifezone Metals de executar sua estratégia de crescimento, gerenciar o crescimento de forma lucrativa e reter seus principais funcionários; A lista anterior de fatores de risco não é a seguinte: a capacidade da Lifezone Metals de continuar cumprindo os padrões de listagem aplicáveis da NYSE; a capacidade da Lifezone Metals de manter a listagem de seus títulos em uma bolsa de valores nacional dos EUA; os custos relacionados à combinação de negócios; e outros riscos que serão detalhados periodicamente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A lista anterior de fatores de risco não é exaustiva. Pode haver riscos adicionais que a Lifezone Metals no momento não conhece ou que a Lifezone Metals atualmente acredita serem imateriais, que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disto, as declarações prospectivas indicam expectativas, planos ou previsões da Lifezone Metals sobre visões e eventos futuros na data desta comunicação. A Lifezone Metals antecipa que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da Lifezone Metals mudem. Contudo, embora a Lifezone Metals possa optar por atualizar estas declarações prospectivas no futuro, a Lifezone Metals se isenta especificamente de qualquer obrigação de fazer o mesmo. Não se deve confiar que estas declarações prospectivas representem avaliações da Lifezone Metals em qualquer data posterior à data desta comunicação. Como consequência, não deve ser depositada confiança indevida nas declarações prospectivas. Nada aqui deve ser considerado como uma representação por qualquer pessoa de que as declarações prospectivas aqui definidas serão obtidas ou que qualquer um dos resultados contemplados em tais declarações prospectivas será atingido. Você não deve depositar confiança indevida nas declarações prospectivas contidas nesta comunicação, as quais estão baseadas em informações disponíveis a nós na data em que foram feitas e qualificadas em sua totalidade por referência às declarações de precaução aqui contidas.