Comunicado do Business Wire :LambdaTest

A LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados baseada em nuvem, anunciou uma integração com a New Relic, a plataforma completa de capacidade de observação para todos os engenheiros, com o fim de ajudar a preencher a lacuna entre testes e monitoramento de desempenho. Esta integração capacita equipes de engenharia de software, garantia de qualidade e operações de desenvolvimento a visualizar e compreender suas métricas de testes de experiência digital em tempo real, proporcionando uma visão exclusiva dos resultados da LambdaTest junto com informações de desempenho de todo o ordenamento de software, tudo dentro da capacidade de observação da plataforma New Relic. Com a capacidade de otimizar e monitorar resultados de execução de testes automatizados, as equipes técnicas obtêm percepções mais profundas sobre scripts de automação que permitem a elas oferecer produtos de alta qualidade em um ritmo acelerado.

Todas as empresas modernas enfrentam desafios à medida que ecossistemas digitais se tornam cada vez mais complexos, grandes e distribuídos. Ao mesmo tempo, sem uma plataforma unificada, as equipes de software e avaliadores têm uma visibilidade limitada do desempenho dos scripts de automação, o que pode levar a silos de cooperação, uso ineficiente de recursos e identificação de incidentes, além de tempos de resposta mais lentos. Para satisfazer a necessidade da capacidade de observação em dados e análises de execução de testes, esta integração equipa as equipes de engenharia com informações processáveis para solucionar com eficiência problemas de script de automação, reduzir gargalos de testes e otimizar o desempenho do software. Isto permite que as organizações garantam a entrega rápida e confiável de aplicativos, para que possam produzir melhores experiências digitais para seus clientes, antes que afete seus resultados financeiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A integração LambdaTest e New Relic permite aos usuários: