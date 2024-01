Comunicado do Business Wire :Address Dubai Mall

The Legacy Continues Address Fountain Views transformed to the iconic Address Dubai Mall (Photo: AETOSWire)

A Emaar Hospitality, divisão de hotelaria da Emaar Properties, anunciou a mudança da marca Address Fountain Views para Address Dubai Mall, com efetivação em 8 de janeiro. Essa mudança estratégica reflete a dedicação do grupo em manter seu forte status, proporcionando a experiência exclusiva associada à marca Address Hotels + Resorts.

Localizado no centro de Dubai, na famosa Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, o Address Dubai Mall se conecta ao maior destino comercial e de entretenimento do mundo - o Dubai Mall - e ao recentemente inaugurado Chinatown Dubai Mall por meio de uma passarela com ar-condicionado. Com 193 quartos, 783 residências, seis restaurantes, instalações de spa premiadas com academia de ginástica de última geração e um clube infantil, o novo Address Dubai Mall também possui uma piscina infinita com vista panorâmica do eclético centro de Dubai, da Fonte de Dubai e do Burj Khalifa. O local oferece uma série de espaços adaptáveis, indo desde salas de reuniões privadas a amplos salões de festas, equipados com tecnologia de ponta, garantindo a qualidade e eficácia na realização de eventos e com grandes opções de catering.

Perto do Burj Khalifa, a propriedade exala luxo e sofisticação, oferecendo um serviço impecável e refeições requintadas, além de uma infinidade de comodidades de primeira categoria. Sua localização central permite o acesso imediato a monumentos de renome, além de uma vista impressionante da maravilhosa silhueta da cidade, aumentando ainda mais a experiência geral com elegância e charme incomparáveis.

Mohamed Alabbar, fundador da Emaar, disse: "A mudança de marca de Address Fountain Views para Address Dubai Mall é mais do que apenas uma mudança de nome, é a reafirmação do nosso compromisso com o luxo e a excelência. Este hotel simboliza os valores de Dubai e nossa dedicação em proporcionar experiências extraordinárias. O Address Dubai Mall é um exemplo magnífico da longa tradição da Emaar em estabelecer novos marcos em hotelaria premium".

Conhecido por seu forte status no setor, o Address Dubai Mall é um símbolo das experiências excepcionais que todo mundo espera do Emaar Hospitality Group. Além disso, o Address Dubai Mall define a identidade do grupo na indústria hoteleira.

O Emaar Hospitality Group espera oferecer aos hóspedes uma experiência elevada e rica nesta propriedade icônica, ao mesmo tempo em que continua remodelando a hotelaria de luxo na região com os serviços exclusivos que os hóspedes passaram a associar aos seus hotéis.

