'Comovido' por prisão de ex-ministro, presidente da Polônia pede calma

O presidente polonês, Andrzej Duda, disse nesta quarta-feira (5) estar "profundamente comovido" com a prisão de um ex-ministro no Palácio presidencial e pediu calma entre seus compatriotas.

O país, liderado há quase um mês por uma coalizão pró-União Europeia, que afastou do poder os conservadores nacionalistas do partido Lei e Justiça (PiS), está imerso em uma crise política em que ambos os lados se acusam de violações do Estado de direito.

Duas figuras do PiS, O ex-ministro do Interior, Mariusz Kaminski, e seu colaborador próximo, Maciej Wasik, foram detidos no final da tarde de terça-feira (9) no Palácio presidencial, onde haviam se refugiado por convite do chefe de Estado conservador, aliado do governo anterior.