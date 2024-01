Colômbia militariza fronteira com Equador para evitar fuga de criminosos

A Colômbia reforçou militarmente, nesta quarta-feira (10), a fronteira com o Equador para evitar a passagem de fugitivos e criminosos desse país, assolado pela violência das gangues do narcotráfico que já deixa ao menos 10 mortos e cerca de 100 sequestrados esta semana.

"Nós temos, neste momento, destacado um amplo dispositivo na fronteira", garantiu nesta quarta, em entrevista coletiva, o general Helder Giraldo, comandante das Forças Militares colombianas.

Os controles foram intensificados em vários pontos do departamento (estado) de Nariño, no sudoeste da Colômbia, "evitando que entrem no país pessoas com questões de antecedentes criminais ou associados com alguma questão delitiva ou de tráfico de drogas", acrescentou o general Alejandro Zapata, subdiretor da polícia.