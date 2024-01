China lança satélite espacial e Taiwan dispara alertas para população, mas erra mensagem

A China confirmou o "lançamento bem-sucedido" de um satélite espacial de última geração nesta terça-feira, 9, publicando um relatório em sua mídia estatal. O satélite provocou o disparo de uma série de alertas em Taiwan e renovou preocupações sobre tentativas de interferência nas eleições.

A mídia chinesa comemorou o satélite, batizado de Einstein Probe, e seu uso de uma nova tecnologia de raios X que supostamente imita as características oculares das lagostas, com o objetivo de avançar na compreensão de eventos cósmicos pouco conhecidos, como colisões de estrelas de nêutrons. Lançada do sudoeste da China em um foguete Longa Marcha 2C, a sonda deveria ter sido enviada ao espaço no final do ano passado e não está claro o que levou ao atraso, embora o momento de tais lançamentos seja comumente afetado por fatores como clima.

O lançamento coincidiu com uma coletiva de imprensa do ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, para alertar sobre as ameaças de interferência da China nas eleições presidenciais, que serão realizadas neste sábado, 13. Uma onda de alertas de emergência via smartphone percorreu o salão de festas do Regent Hotel de Taipei, onde mais de 100 jornalistas estrangeiros estavam reunidos. Com o título de "Alerta Presidencial", a mensagem avisava aos 24 milhões de habitantes de Taiwan, em inglês e chinês, que um foguete chinês havia acabado de sobrevoar o sul de Taiwan.