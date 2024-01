Blinken afirma que Abbas se comprometeu com reformas

"Não quero falar em nome do presidente Abbas, mas acho que o que levo deste encontro é que ele se comprometeu com isso e está preparado para avançar", declarou o secretário de Estado à AFP, ao responder a uma pergunta sobre o compromisso de reformar a Autoridade Palestina.

Depois de se reunir com Blinken, Abbas foi à cidade jordaniana de Aqaba, onde se encontrou com o rei Abdullah II e o presidente do Egito, Abdel Fatah Al Sissi, para tentar "aumentar a pressão por um cessar-fogo imediato" em Gaza, indicou o Palácio Real jordaniano.

Em 2006, o Hamas venceu as eleições palestinas e um ano depois assumiu o poder em Gaza, após confrontos violentos com o Fatah, partido de Abbas, que levaram à expulsão da Autoridade Palestina da Faixa.

Antes, Blinken esteve em Israel e na Cisjordânia, onde se reuniu com Abbas, presidente da Autoridade Palestina, com quem conversou "sobre a importância de uma reforma da Autoridade Palestina, da sua política e governança, para que possa assumir de forma eficaz a responsabilidade de Gaza, e que Gaza e Cisjordânia possam ser reunificadas sob uma direção palestina", revelou Blinken.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva militar que, segundo o ministério da Saúde do Hamas, deixou até o momento mais de 23.350 mortos no território palestino.

A guerra entre Israel e Hamas teve início com a incursão, em 7 de outubro, de combatentes islamistas, que deixaram cerca de 1.140 mortos, a maioria civis, no sul de Israel.

Apesar dos esforços diplomáticos, a guerra entrou em seu quarto mês sem sinais de desescalada. Os Exércitos dos Estados Unidos e do Reino Unido derrubaram na noite de ontem 18 drones e três mísseis lançados pelos rebeldes huthis do Iêmen no Mar Vermelho, no maior ataque dos rebeldes iemenitas até o momento em solidariedade a Gaza.

Blinken afirmou que esses ataques, que resultaram em uma redução significativa do tráfego de cargas por essa via de comércio internacional, tiveram a cumplicidade do Irã.

Organizações internacionais alertam para o desastre humanitário em Gaza, onde 85% da população foi deslocada e a ajuda chega devagar.

A situação humanitária é "indescritível", disse nesta quarta o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS).

"Devido à falta de água, tomamos banho uma vez por mês, sofremos psicologicamente, e as doenças se espalham por toda parte", disse à AFP Ibrahim Saadat, um palestino deslocado.

"Não são 100 dias [de guerra]. Temos a impressão de que já se passaram 100 anos", acrescenta Abdelaziz, outro deslocado em Rafah, onde centenas de milhares de pessoas estão aglomeradas.

A ONG Médicos sem Fronteiras (MSF) condenou um ataque ao abrigo da organização em Khan Yunis, no qual morreu a filha de um de seus funcionários.

"Um obus atravessou na última segunda-feira a parede de um edifício onde mais de 100 funcionários da MSF e suas famílias haviam se refugiado", informou e a ONG. "Embora a MSF não possa confirmar a origem do obus, ele parece semelhante aos usados pelos tanques israelenses."

Israel bombardeia principalmente o centro e sul da Faixa de Gaza, depois de ter devastado o norte. O governo israelense aceitou o início de uma "missão de avaliação" da ONU sobre a situação no norte do território, visando ao retorno dos deslocados, disse Blinken ontem, sem dar detalhes.

