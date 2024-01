Blinken acusa Irã de 'cumplicidade' nos ataques no mar Vermelho

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, acusou, nesta quarta-feira (10), o Irã de estar por trás da onda de ataques realizados por rebeldes iemenitas huthis contra embarcações no mar Vermelho.

"Esses ataques contaram com a cumplicidade do Irã mediante tecnologia, equipamentos, inteligência, informação, e têm um impacto real na vida das pessoas", acrescentou o secretário de Estado em declarações à imprensa no Bahrein.