Barcelona entra na Supercopa da Espanha em busca de ponto de inflexão na temporada

AS vitórias apertadas sobre Almería (3 a 2) e Las Palmas (2 a 1) em LaLiga, assim como contra o modesto Barbastro (3 a 2), da quarta divisão espanhola, pela Copa do Rei no último fim de semana, colocaram dúvidas sobre até onde pode ir o jogo dos 'blaugrana'.

Longe dos números do ano passado, Lewandowski marcou seu décimo gol na temporada contra o Barbastro no último domingo, praticamente metade dos que tinha a esta altura no ano passado.

O Barcelona também vai para o jogo contra o Osasuna com desfalques importantes, como o zagueiro Íñigo Martínez, que sofreu uma lesão muscular contra o Barbastro.

Outros problemas na defesa para Xavi são as ausências do goleiro Marc-André Ter Stegen e do lateral-esquerdo Marcos Alonso, além do jovem meia Gavi, com uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A eles se somam as dúvidas em torno de João Cancelo e Pedri, que viajaram a Riad, mas parecem ter poucas chances de irem a campo no estádio Al-Awwal.

Poder defender o título na final da Supercopa pode ser um pequeno alívio para o time catalão, mas o Osasuna promete não ser um adversário fácil.

"É algo histórico para o clube e nós encaramos dessa forma. Agora que estamos aqui, vamos com tudo", disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira o treinador do Osasuna, Jagoba Arrasate.

