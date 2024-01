A angustiante espera das famílias dos reféns sequestrados em Gaza

"Estou os esperando. Quero abraçá-los". Quase 100 dias após o sequestro de seus dois filhos, Silvia Cunio se nega a perder a esperança, assim como as famílias dos demais reféns detidos na Faixa de Gaza desde o ataque do Hamas ao território israelense, em 7 de outubro.

Os familiares estão organizados e multiplicam as coletivas de imprensa, os apelos às autoridades e as ações simbólicas. Apesar do desânimo e da dor, se recusam a desistir.

A comunidade agrícola de Nir Oz, a menos de três quilômetros da Faixa de Gaza, foi cenário de um dos piores massacres cometidos naquele dia no sul de Israel.

Os ataques do Hamas deixaram no total cerca de 1.140 mortos, a maioria deles civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada no número de vítimas israelenses.

Em retaliação, o Exército de Israel lançou grandes bombardeios e uma ofensiva terrestre contra Gaza que já matou mais de 23.200 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.