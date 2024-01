Praias de parte do norte da Espanha estão repletas de bolinhas de plástico

Com filtros e peneiras nas mãos, centenas de voluntários tentam recuperar milhares de bolinhas de plástico jogadas ao mar por um navio de carga em dezembro e que estão inundando as praias de parte do norte da Espanha e provocando uma tempestade política. Os "pellets" ou pequenas bolinhas brancas, de cerca de cinco milímetros de diâmetro, se amontoam há dias nas praias da região da Galícia desde que seis contêineres caíram no mar em 8 de dezembro de um barco de bandeira da Libéria, que fazia a rota entre os portos de Algeciras, na Espanha, e Roterdã, nos Países Baixos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo o gigante dinamarquês do transporte marítimo, Maersk, proprietário dos contêineres, um deles continha bolsas de grãos de plástico, usados principalmente para produzir garrafas.

Na Galícia, região que ainda se recorda da maré negra provocada, em 2002, pelo naufrágio do petroleiro Prestige, os voluntários trabalham há vários dias com peneiras e filtros para limpar as praias dos milhões de "pellets". "Estamos recolhendo os 'pellets' com utensílios de casa que nós mesmos temos", explica Adriana Montoto, uma farmacêutica de 35 anos, que lamenta que sejam "as ONGs que estejam organizando" a limpeza. Sonia Iglesias Rey, de 26 anos, utiliza uma cesta de bambu na praia de Noia para retirar os "pellets" que boiam na água. Os trabalhos de limpeza são organizados por organizações como a Ecologistas em Ação, que acusam as autoridades regionais de "inação". Na segunda-feira, essas últimas anunciaram a mobilização de 200 pessoas para ajudar a limpar as praias.

Play

Os "pellets" "são utilizados para a fabricação de todo tipo de produtos, mas seu tamanho reduzido faz com que o seu recolhimento seja muito complicado, uma vez que eles se misturam com a areia", disse, em um comunicado, a Ecologistas em Ação, que, nesta terça-feira, apresentou um processo contra a dona do navio por "crimes contra o meio ambiente". Já na segunda-feira, o Ministério Público espanhol anunciou a abertura de uma investigação. Segundo uma avaliação realizada para a Comissão Europeia, o órgão executivo da UE, em 2018, chegam todos os anos ao meio ambiente europeu até 167.000 toneladas dessas micropérolas de plástico, também chamadas de "lágrimas de sereia".

As bolinhas são ingeridas pelos animais marinhos, por isso podem acabar chegando à alimentação humana. "Os peixes, aves e crustáceos confundem os 'pellets' com ovos de peixe e os ingerem, causando mortandade tanto pela toxicidade do plástico como por inanição, ao não poderem se alimentar por estarem com o estômago cheio de plástico", explica a Ecologistas em Ação. As praias dos municípios de Vigo, Pontevedra, Muros, Noia, Ferrol e La Coruña são as mais afetadas, mas microplásticos também foram encontrados em regiões vizinhas.