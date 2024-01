Líder norte-coreano não hesitaria em 'aniquilar' vizinho do Sul, diz agência KCNA

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, instou ao fortalecimento da dissuasão nuclear e advertiu que não hesitaria em "aniquilar" a rival Coreia do Sul, durante uma visita a fábricas de armas, informou a agência de notícias oficial KCNA nesta quarta-feira (noite de terça, 9, em Brasília).

Ao qualificar a Coreia do Sul como seu "inimigo principal", Kim expressou que a prioridade do Norte deve ser "fortalecer, antes de tudo, as capacidades militares de autodefesa e a dissuasão de guerra nuclear", segundo a mídia estatal.

As relações entre as duas Coreias atingiram seu ponto mais baixo em décadas depois que Kim consagrou na Constituição a condição do Norte como uma potência nuclear e realizou vários testes de mísseis balísticos intercontinentais.