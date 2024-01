Lançamento de satélite chinês provoca alerta em Taiwan

A mídia estatal chinesa anunciou o lançamento bem-sucedido do "satélite Einstein Probe usando o foguete Long March-2C no Centro de Lançamento de Satélites de Xichang".

O lançamento de um satélite chinês nesta terça-feira provocou a ativação do sistema de alerta telefônico de emergência em Taiwan antes das cruciais eleições presidenciais de sábado na ilha semiautônoma.

Paralelamente ao lançamento, os telefones em Taiwan receberam um alerta de emergência. "A China lançou um satélite que sobrevoou o espaço aéreo do sul", dizia o alerta em chinês.

"População, por favor, tenha cuidado com sua segurança", acrescentou.

Já a parte em inglês da mensagem se referiu a "um alerta de ataque aéreo" e indicou "um sobrevoo de míssil no espaço aéreo de Taiwan".

O alerta coincidiu com uma conferência de imprensa do ministro das Relações Exteriores, Joseph Wu, à imprensa estrangeira sobre as eleições de sábado.

O chanceler garantiu aos jornalistas que se tratava de um satélite e explicou que o alerta foi emitido devido à possível queda de "destroços".

"Quando um foguete voa sobre o nosso céu, alguns de seus tubos ou detritos caem nesta região", disse Wu. "Esta é a razão pela qual o nosso centro nacional de alerta emite este tipo de avisos", acrescentou.