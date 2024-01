Comunicado do Business Wire :G2 Risk Solutions

Três empresas irmãs no setor de risco financeiro anunciam hoje que se unificaram sob uma única empresa operacional integrada e marca, G2 Risk Solutions (G2RS). As empresas irmãs - G2 Web Services (G2), LCI e Fintellix - foram adquiridas pela Stellex Capital Management e iniciaram suas operações em janeiro de 2023.

"A natureza do risco financeiro, operacional, de conformidade e regulatório hoje é uma rede profundamente intrincada de pessoas, tecnologia e forças econômicas e sociais em constante mudança", disse Brian Longe, CEO da G2RS. "Os líderes da G2, da LCI e da Fintellix reconheceram rapidamente a oportunidade de se unirem, criando o que acreditamos ser uma potência em termos de experiência em risco e conformidade. Nossos pontos fortes coletivos nos posicionam para nos tornarmos o especialista em inteligência de negócios de risco e conformidade para os ecossistemas financeiros e digitais."

Novos riscos corporativos estão surgindo rapidamente devido a várias realidades do mercado, incluindo o forte crescimento do comércio eletrônico e ameaças cibernéticas, mudanças no comportamento do cliente, esquemas sofisticados de fraude e aumento da atenção de reguladores globais.

Além de Longe, a liderança executiva do G2RS inclui Rochelle Blease, presidente da G2 e da LCI, e Shailendra Mruthyunjayappa, presidente da Fintellix. Blease é uma executiva de serviços financeiros experiente, com mais de 35 anos de experiência em gerenciamento de riscos, conformidade regulatória, jurídico e crescimento de produtos financeiros. Mruthyunjayappa tem mais de 25 anos de experiência no fornecimento de plataformas de tecnologia, análise de dados e soluções de risco para o setor de serviços financeiros.

