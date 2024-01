Biden passou um mês sem saber que chefe do Pentágono está com câncer

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, passou quase um mês sem saber que seu secretário de Defesa, Lloyd Austin, tem câncer, apesar de o funcionário ter sido operado em dezembro e internado na unidade de cuidados intensivos, o que gerou enorme polêmica no país.

O encobrimento coloca Biden em apuros em um ano eleitoral no qual ele já tem que lidar com crises externas graves como as de Israel e Ucrânia.

Como secretário de Defesa, Austin, de 70 anos, supervisiona pessoalmente os destacamentos militares para tentar conter as consequências da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, que desencadeou ataques às forças americanas no Iraque e na Síria e a navios comerciais no Mar Vermelho.