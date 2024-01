Torino vence (3-0) e agrava crise do Napoli; Milan bate Empoli

Com símbolo do nervosismo do elenco, Pasquale Mazzochi, que chegou à equipe nesta semana vindo da Salernitana, foi expulso em seu primeiro jogo pelo Napoli quatro minutos depois de sair do banco e entrar em campo.

O time napolitano, sem Victor Osimhen, que está na Copa da África com a Nigéria, nem o goleiro Alex Meret, lesionado, foi derrotado com os gols de Antonio Sanabria (43'), Nikola Vlasic (52') e Alessandro Buongiorno (66').

A equipe do técnico Walter Mazzarri, que não esteve na beira do campo por ter sido expulso contra o Monza na rodada passada, sofreu sua sétima derrota na temporada, a quarta nos últimos sete jogos.

Com o resultado, o Napoli é agora o nono colocado com 28 pontos, a 20 da líder de Milão, e a cinco da quarta posição, que classifica para a Liga dos Campeões.

Mais cedo, o Milan, em busca de uma reação depois de uma discreta primeira metade de temporada, venceu o Empoli fora de casa por 3 a 0 e se consolidou na terceira posição da tabela.

O inglês Ruben Loftus-Cheek abriu o placar no início da partida (11'), aproveitando boa assistência na área do português Rafael Leão.

Sob os olhares atentos do sueco Zlatan Ibrahimovic em seu novo cargo de conselheiro esportivo do proprietário do Milan, o francês Olivier Giroud ampliou o marcador cobrando pênalti (39') e chegou a seu nono gol no campeonato.

Giroud encerrou uma seca de quase dois meses sem balançar as redes, desde o empate em 2 a 2 com o Lecce no dia 11 de novembro, e se iguala a Domenico Berardi (Sassuolo) na vice-artilharia da Serie A, ainda longe do argentino Lautaro Martinez (Inter de Milão), artilheiro isolado com 16 gols.