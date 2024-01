Comissão eleitoral confirma vitória de Sheikh Hasina nas eleições legislativas de Bangladesh

A primeira-ministra Sheikh Hasina venceu as eleições parlamentares realizadas neste domingo (7) em Bangladesh, de acordo com a comissão eleitoral nacional, confirmando as informações dos veículos de comunicação locais.

Hasina, no poder desde 2009 e líder do partido Liga Awami, adentra seu quinto mandato após essa eleição - boicotada pela principal oposição, o Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP, na sigla em inglês).

A Somoy TV, maior emissora de televisão privada do país, havia divulgado que a Liga Awami e seus aliados ocuparam 60% dos assentos no Parlamento, após o anúncio dos resultados de 225 das 330 cadeiras.