Comunicado do Business Wire :Tokyo Metropolitan Government

Para se despedir de 2023, compartilhar o charme de Tóquio e celebrar a chegada de 2024, o Governo Metropolitano de Tóquio realizou o evento de contagem regressiva de Ano Novo "HAPPY NEW YEAR TOKYO" na Tomin Hiroba (praça dos cidadãos) no Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio, contando com a presença de cerca de 650 pessoas naquela noite, incluindo crianças, adultos e turistas estrangeiros.

O evento teve início com um deslumbrante show de luzes de projeção mapeada, destacando o charme de Tóquio, como seus locais mais famosos e as quatro estações. Em seguida, apresentações especiais incluíram a presença no palco do cantor e compositor Pikotaro e personagens da Sanrio, como a Hello Kitty, criando um espetáculo emocionante. Para encerrar, os convidados, juntamente com a governadora Koike e os participantes, lançaram balões com seus votos para o novo ano e o futuro de Tóquio, seguido por uma fantástica contagem regressiva de Ano Novo.

Evento no palco com a presença de Pikotaro, personagens da Sanrio e a governadora Koike

Pikotaro participou como convidado e apresentou uma versão especial de sua icônica música "PPAP" criada para este evento. Pikotaro comentou: "eu compus a letra com a palavra 'YO', que representa 'você', e 'TOK', que simboliza o movimento do ponteiro do relógio, na palavra 'TOKYO', incorporando na canção a mensagem 'Vamos avançar juntos com Tóquio'".

Em seguida, os personagens da Sanrio apareceram no palco, começando com a Hello Kitty, para fazer uma adorável apresentação com um show de projeção mapeada.

Após as apresentações dos convidados, a governadora Koike subiu ao palco. Ela escreveu a mensagem "todos iluminam sua Tóquio" em um dos balões e disse: "o charme de Tóquio, renovado a cada dia, é uma criação de todos nós. Isso significa que, quanto mais você brilha, mais faz Tóquio brilhar". No clímax do evento, um colorido show de projeção mapeada, inspirado nas quatro estações de Tóquio, foi exibido em uma grande parede curva. Em seguida, juntamente com imagens da contagem regressiva, os balões com os votos dos participantes foram lançados ao céu, criando um espetáculo luminoso fantástico.

© 2023 SANRIO CO., LTD. APROVAÇÃO Nº. P151227-2