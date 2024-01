BCE lança testes para avaliar segurança de bancos frente a ciberataques

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quarta-feira (3) o lançamento de testes para avaliar a segurança dos grandes bancos frente aos ciberataques, um fenômeno que aumenta significativamente desde a pandemia da covid-19 e o início da guerra na Ucrânia.

O primeiro teste deste tipo será realizado com 109 entidades sob a supervisão direta do BCE e "procurará avaliar a reação dos bancos a um ciberataque e a sua recuperação após o mesmo, mais do que sua capacidade de prevenir esse ataque", explicou a instituição em um comunicado.

O cenário de teste, enviado para os bancos esta semana, prevê que um ataque cibernético conseguirá perturbar suas operações diárias. A partir de então, o BCE testará a reação de cada instituição financeira, em particular a ativação dos planos de emergência e as decisões tomadas para retornar à normalidade, explicou o supervisor.