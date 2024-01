Colisão de aviões no Japão causa cinco mortes e deixa 18 feridos

Cinco tripulantes do avião da Guarda Costeira que colidiu com uma aeronave da Japan Airlines morreram, confirmaram autoridades japonesas. O choque dos dois aviões provocou explosão e incêndios. Todos os 379 ocupantes da aeronave da Japan Airlines conseguiram sair em segurança.

Dos seis tripulantes do avião da Guarda Costeira, apenas o capitão, gravemente ferido, conseguiu sobreviver. Dos 379 ocupantes do avião da Japan Airlines (367 passageiros e12 tripulantes) que foram evacuados, 17 ficaram feridos.

O avião comercial era um Airbus A-350 do voo 516 da Japan Airlines que havia saído do aeroporto de Shin Chitose para Haneda. O porta-voz da Guarda Costeira do Japão, Yoshinori Yanagishima, confirmou a colisão entre a aeronave da guarda costeira MA722 e o avião da Japan Airlines.