Casamento infantil: aos 12 anos, garota foi vendida por R$ 40 ao marido

Mesmo em nações que têm leis contra o casamento infantil , ainda é comum existir dificuldades na sua aplicação efetiva.Apesar de o Malauí, no sudeste da África onde Tamara vive, apresentar sinais de mudança, a menina continua entre as jovens que tiveram sua infância prejudicada pelo casamento forçado.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), atualmente, 650 milhões de meninas e mulheres no mundo casaram-se ou entraram em união informal antes de completar 18 anos . Tamara (nome fictício) está nesta estatística. Aos 12 anos, ela foi vendida pela avó para um homem com quase o dobro da sua idade e, em seguida, abandonada grávida.

Algumas semanas depois, durante os preparativos para o retorno de Tamara à escola, ela notou que sua menstruação estava atrasada. Aos 12 anos, Tamara descobriu que estava grávida. Atualmente o bebê já nasceu. Uma ONG do Maláui, providenciou um homem com uma bicicleta para levá-la até a clínica de saúde local quando ela entrou em trabalho de parto.

Apesar de ser ilegal no Maláui desde 2017 , o casamento infantil persiste em comunidades rurais, como a de Tamara, onde aproximadamente quase toda a população do país reside.

Iniciativas contra o casamento infantil

Após uma recente visita da ex-primeira-dama Michelle Obama, da advogada de direitos humanos Amal Clooney e da filantropa Melinda French Gates ao Maláui, o presidente Lazarus Chakwera anunciou um aumento no financiamento para a estratégia nacional de combate ao casamento infantil.

As três influentes ativistas também estão envolvidas em ações no país, oferecendo suporte a organizações locais dedicadas à luta contra o casamento infantil. A iniciativa Waging Justice for Women de Amal Clooney, por exemplo, está colaborando com a Associação de Mulheres Advogadas do Maláui para ajudar na conscientização das meninas nas áreas rurais sobre seus direitos.

As organizações não governamentais afirmam que ainda é raro que os serviços sociais intervenham em casos de casamento infantil. No entanto, observa-se uma mudança na abordagem dos líderes locais.