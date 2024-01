Cantora Paula Abdul processa produtor do 'American Idol' por agressão sexual

A cantora Paula Abdul, vencedora de um Grammy e estrela da televisão nos Estados Unidos, acusou um produtor do concurso "American Idol" de agressão sexual, segundo uma ação apresentada na Califórnia.

Paula Abdul, cujo álbum "Forever Your Girl" -de 1988- se consagrou como a estreia de maior sucesso na época, acusou Nigel Lythgoe de tê-la agredido em duas ocasiões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O inglês, também jurado do concurso "So You Think You Can Dance", negou as acusações, segundo a imprensa.