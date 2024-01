Chelsea vence Luton (3-2) com dois gols de Palmer

O Chelsea encerrou neste sábado (30) seu irregular ano de 2023 com uma vitória por 3 a 2 em sua visita ao Luton Town, pela 20ª rodada da Premier League, graças a uma dobradinha de Cole Palmer.

O jovem de 21 anos, contratado este ano ao Manchester City, chegou a oito gols marcados na Premier League, primeiro com um potente chute de pé esquerdo aos 12 minutos e depois com uma boa jogada individual na área adversária já no segundo tempo (70').

Antes do segundo gol, ele havia dado uma assistência para Noni Madueke (37'), que chutou forte no ângulo superior, diante de dois zagueiros. Madueke foi titular depois de ter sofrido e convertido um pênalti na vitória de quarta-feira sobre o Crystal Palace (2-1).