Polônia afirma que míssil russo passou por seu espaço aéreo

A Polônia garantiu nesta sexta-feira (29) que um míssil russo entrou e saiu de seu espaço aéreo em direção ao território da Ucrânia, em um dia marcado por um amplo bombardeio russo contra várias cidades ucranianas.

"Tudo indica que um míssil russo entrou no espaço aéreo polonês. Nós detectamos com um radar. E depois saiu do espaço aéreo em direção à Ucrânia", disse o chefe do Estado-Maior do Exército polonês, general Wieslaw Kukula.