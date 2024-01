Polônia acredita que míssil russo vindo da Ucrânia invadiu seu espaço aéreo

As forças de defesa da Polônia comunicaram que um objeto não identificado entrou no espaço aéreo do país nesta sexta-feira, 29. Segundo autoridades, o objeto veio da direção da Ucrânia e depois desapareceu dos radares, e todas as indicações apontaram para a possibilidade de ter sido um míssil russo.

"Tudo indica que um míssil russo invadiu o espaço aéreo. Foi monitorado por nós em radares e saiu do espaço. Temos confirmação disso nos radares e dos aliados da Otan", disse o chefe da defesa da Polônia, general Wieslaw Kukula.

O objeto adentrou cerca de 40 quilômetros no espaço aéreo polonês e deixou-o depois de menos de três minutos.