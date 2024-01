Israel bombardeia sul de Gaza, e Hamas discutirá trégua no Egito

Israel bombardeou o sul e o centro da Faixa de Gaza nesta sexta-feira (29), enquanto o Egito se prepara para receber uma delegação do movimento islamista palestino Hamas para discutir novas propostas para acabar com a guerra no território palestino sitiado. O Exército israelense afirmou que suas forças "estão ampliando a operação em Khan Yunis", no sul de Gaza, e que "eliminaram dezenas de terroristas" em todo o território nas últimas 24 horas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Imagens da AFPTV mostravam fumaça sobre Rafah, na fronteira sul com o Egito, após novos ataques na manhã desta sexta-feira.

Os bombardeios israelenses perto do hospital Al Amal, em Khan Yunis, deixaram 41 mortos nos últimos dois dias, informou o Crescente Vermelho Palestino na quinta-feira (28). O escritório de direitos humanos da ONU disse que outras 100.000 pessoas deslocadas chegaram à lotada Rafah nos últimos dias, após a intensificação dos combates em torno de Deir al Balah e de Khan Yunis. A guerra em Gaza, que começou com os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro, deixou grande parte do norte do território em ruínas, ao mesmo tempo em que os combates se estendem para o sul. Israel prometeu destruir o Hamas em represália pelo ataque, que deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números israelenses. Cerca de 250 pessoas foram levadas como reféns e, no momento, pelo menos metade continua em cativeiro. A intensa ofensiva aérea e terrestre de Israel deixou pelo menos 21.507 mortos, a maioria mulheres e crianças, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde do Hamas, no poder em Gaza. Conforme o Exército israelense, 168 de seus soldados morreram na guerra contra esse movimento islamista, classificado como grupo "terrorista" por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

Fontes próximas do Hamas afirmam que o plano egípcio de três fases prevê um cessar-fogo renovável, uma libertação escalonada de reféns em troca de prisioneiros palestinos em Israel e, finalmente, o fim da guerra. O Exército israelense disse ter enviado brigadas adicionais para Khan Yunis, cidade natal do líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, onde jornalistas da AFP relataram intensos ataques aéreos e de artilharia. "As missões realizadas pelas nossas forças em Khan Yunis não têm precedentes", disse o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, nesta quinta-feira, acrescentando que estão "assumindo o controle de salas e eliminando terroristas".

Mais de 80% dos 2,4 milhões de residentes de Gaza foram deslocados, segundo a ONU, e vivem em abrigos superlotados, ou em barracas improvisadas nos arredores de Rafah. Desde que Israel impôs um cerco total a Gaza, em 9 de outubro, os moradores sofrem com a falta de alimentos, água, combustível e medicamentos, esporadicamente aliviada por caravanas humanitárias que entram, principalmente, pelo Egito. Nesta sexta, a Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês) afirmou que o Exército israelense disparou ontem contra um de seus comboios de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, sem deixar vítimas.