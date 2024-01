Irã executa quatro pessoas acusadas de espionar para Israel

O Irã executou por enforcamento nesta sexta-feira (29) quatro pessoas - três homens e uma mulher - condenadas à morte por espionagem a favor de Israel, informou a agência de notícias do Judiciário.

"Quatro membros de um grupo de sabotagem vinculado ao regime sionista foram enforcados esta manhã" na província da região noroeste do Irã, no oeste do Azerbaijão, informou o site oficial do Mizan Online.

Vafa Hanareh, Aram Omari, Rahman Parhazo e Nasim Namazi foram condenados à morte por "guerra contra Deus" e "corrupção na Terra" por sua "colaboração com o regime sionista", afirmou.