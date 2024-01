Comunicado do Business Wire :Newmont Corporation

A Newmont Corporation (Newmont ou a Empresa) anunciou a liquidação das ofertas de troca anunciadas anteriormente (as "Ofertas de Troca") da Newmont e da Newcrest Finance Pty Limited, uma subsidiária integral da Newmont ("Newcrest Finance" e, juntamente com a Newmont, os "Emissores") para todas e quaisquer (i) Notas de 3,250% com vencimento em 2030 emitidas pela Newcrest Finance (as "Notas Existentes da Newcrest 2030") por até um valor principal agregado de US$ 650,0 milhões de novas Notas de 3,250% com vencimento em 2030 emitidas por os Emissores (as "Novas Notas Newmont 2030") e dinheiro, (ii) Notas de 5,75% com vencimento em 2041 emitidas pela Newcrest Finance (as "Notas Existentes Newcrest 2041") por até um valor principal agregado de US$ 500,0 milhões de novas Notas de 5,75% com vencimento 2041 emitidas pelos Emissores (as "Novas Notas Newmont 2041") e dinheiro e (iii) Notas de 4,200% com vencimento em 2050 emitidas pela Newcrest Finance (as "Notas Existentes Newcrest 2050" e, coletivamente com as Notas Existentes da Newcrest 2030 e as Notas Existentes Newcrest 2030 Notas 2041, as "Notas Existentes Newcrest") por até um valor principal agregado de US$ 500,0 milhões de novas Notas de 4,200% com vencimento em 2050 emitidas pelos Emissores (as "Novas Notas Newmont 2050" e, coletivamente com as Novas Notas Newmont 2030 e as Novas Notas Newmont 2041, as "Novas Notas Newmont") e dinheiro, e a solicitação relacionada de consentimentos (as "Solicitações de Consentimento") para adotar determinadas alterações propostas para cada um dos contratos que regem as Notas Existentes Newcrest. As ofertas de troca e as solicitações de consentimento expiraram às 17h, horário padrão do leste dos EUA, em 26 de dezembro de 2023.

As Ofertas de Troca e as Solicitações de Consentimento foram feitas em conexão com a transação de combinação de negócios da Newmont com a Newcrest Mining Limited ("Newcrest"), de acordo com a qual a Newmont adquiriu todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da Newcrest. A aquisição da Newcrest pela Newmont foi concluída em 6 de novembro de 2023.

De acordo com as Ofertas de Troca, os Emissores emitiram (i) US$ 624.639.000 em valor principal agregado das Notas Newmont 2030, (ii) US$ 459.939.000 em valor principal agregado das Notas Newmont 2041 e (iii) US$ 486.128.000 em valor principal agregado das Notas Newmont 2050.